Vissers na 42 dagen ronddobberen gevonden op eiland Stille Oceaan

Twee vissers zijn na 42 dagen ronddobberen op zee gevonden op een klein eiland in de Stille Oceaan. Ze vertrokken begin april van de Marshalleilanden met een motorbootje, kregen pech en kwamen gisteren pas aan land op het Micronesische atol Namoluk, 1600 kilometer verderop.

"Ze waren sterk vermagerd en verzwakt, zoals je zou verwachten na veertig dagen op zee", zegt de minister voor Volksgezondheid van de Marshalleilanden tegen de New Zealand Herald.

Derde visser vermist

De twee vertrokken van de Marshalleilanden met nog een derde man. Hij was niet bij hen, toen ze werden gevonden. Wat er met hem is gebeurd, is nog onduidelijk.

De vissers zaten in een 6 meter lang bootje in de lagune van het eiland Kwajalein, toen ze motorpech kregen. Slecht weer en ruige zee leidden ertoe dat ze afdreven. Een zoektocht leverde niets op.

De twee werden gevonden door bewoners van Namoluk. Ze zijn naar het eiland Weno gebracht, met daarop de grootste stad van Micronesië.