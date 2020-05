Politieke crisis in Zandvoort vanwege toegangsweg Formule 1-circuit

In Zandvoort zijn alle wethouders opgestapt na een conflict met de gemeenteraad over een nieuwe toegangsweg bij het circuit in Zandvoort.

Die nieuwe weg kostte de gemeente zo'n half miljoen euro en was noodzakelijk om de Formule 1 op het circuit te kunnen organiseren. De raad ging vorig jaar met de aanleg akkoord onder voorwaarde dat de weg alleen gebruikt zou worden als calamiteitenroute tijdens de Formule 1.

Onlangs kwamen raadsleden erachter dat het college het circuit ook toestemming had gegeven om de weg te gebruiken tijdens maximaal vijftig evenementen per jaar, meldt NH Nieuws. Tijdens de evenementen kunnen auto's de weg gebruiken om van en naar het parkeerterrein van het circuit te rijden.

Gemeenschapsgeld

PVV, D66, Ouderenpartij Zandvoort (OZP) en GroenLinks willen niet dat de weg voor commerciële doeleinden wordt gebruikt omdat het om gemeenschapsgeld gaat. De partijen zeggen dat ze nooit toestemming hadden gegeven als ze hadden geweten dat deze ontsluiting gebruikt gaat worden voor evenementen op het racecircuit.

De partijen dienden een amendement in waarin staat dat de extra toegangsweg naar het circuit alleen gebruikt mag worden voor hulpdiensten en calamiteiten. Het college wilde er niet aan meewerken.

De wethouders dreigden met hun ontslag en Joop Berendsen (OZP) trad gisteren als eerste af. Vandaag stapten ook wethouders Ellen Verheij (VVD) en Gert-Jan Bluijs (CDA) op.

Rechtszaak

"In een goede samenwerking is er sprake van het geven van ruimte en vertrouwen. Helaas hebben wij moeten concluderen dat daar, mede door de gebeurtenissen van afgelopen week, in de huidige situatie geen sprake meer van is", schrijven de wethouders in een brief aan de gemeenteraad.

Ook de provincie Noord-Holland adviseerde Zandvoort om de nieuwe toegangsweg alleen rondom de Formule 1-dagen te gebruiken. Dat advies is niet opgevolgd. De provincie heeft daarom een rechtszaak tegen de gemeente aangespannen, omdat de verkeersveiligheid op het kruispunt tussen de toegangsweg en de boulevard in het geding gaat komen.