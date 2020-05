Tbs'er ontsnapt uit kliniek Assen en al bijna een week spoorloos

De politie maakt jacht op een ontsnapte tbs'er. De 43-jarige Hendrik M. is vorige week vrijdag na zijn onbegeleid verlof niet teruggekomen naar de kliniek in Assen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan RTV Drenthe. "We willen graag dat hij terugkomt", aldus een woordvoerder.

In 2002 werd M. veroordeeld tot een tbs-maatregel voor het urenlang verkrachten van een jonge vrouw. Op zijn strafblad staan verkrachtingen, geweldsdelicten en meerdere inbraken.

Hoewel M. in het verleden werd aangeduid als gewelddadig is dat volgens het OM nu niet aan de orde. "Hij zat in het laatste deel van zijn behandeling, om terug te keren in de samenleving. Daarom was hij ook op onbegeleid verlof."

Klopjacht

M. wist al twee keer eerder te ontsnappen. Zo ontkwam hij in 2006 toen hij met zijn begeleiders een bezoek bracht aan het graf van zijn opa. Tijdens de klopjacht die volgde, omschreef de politie M. als "extreem gewelddadig".

Ook in 2016 was hij voortvluchtig. Na zijn ontsnapping beroofde en mishandelde hij in Den Bosch een 78-jarige man. Een aantal dagen later werd hij gevonden en aangehouden in het Belgische Visé, vlak bij Maastricht.

Waarom de ontsnapping niet eerder bekendgemaakt is, heeft volgens het OM te maken met de opsporingsmethodes die gebruikt worden. "Opsporing met bekendmaking van een naam en een foto is een heel zware inbreuk op de privacy. Daarom is dat niet wat we als eerste doen. Bovendien speelt hierin mee hoe gevaarlijk de gezochte persoon is."