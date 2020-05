'Saaie' verpakkingen van sigaretten vanaf 1 oktober verplicht

Sigarettenpakjes mogen vanaf 1 oktober alleen nog met neutrale verpakkingen in de winkel liggen. Over de 'saaie' pakjes zijn afspraken gemaakt in het preventieakkoord. Het is een van de manieren waarop staatssecretaris Blokhuis het roken minder aantrekkelijk wil maken. Op de pakjes mag naast waarschuwende teksten en foto's alleen de naam van de fabrikant staan en informatie over de soort sigaret.

Het was aanvankelijk de bedoeling dat de maatregel al eerder zou ingaan. De laatste streefdatum was 1 juli, maar het wordt later, omdat verschillende landen in de EU nog om meer informatie hebben gevraagd. Op grond van Europese regels moet invoering dan drie maanden worden opgeschoven, maar verder uitstel dan 1 oktober komt er niet.

Een andere maatregel gaat wel op de geplande datum door, maar de handhaving door de NVWA wordt een paar maanden uitgesteld: per 1 augustus moeten schoolpleinen rookvrij zijn en dat moet ook worden aangegeven met bordjes. Maar nu de coronacrisis zoveel impact heeft op het onderwijs, hebben veel scholen niet genoeg tijd om zich op de rookvrije pleinen voor te bereiden, erkent Blokhuis. De handhaving zal daarom pas op 1 januari volgend jaar beginnen.