Inheemse volkeren VS hard getroffen door corona, hulp komt uit verrassende hoek

Artsen Zonder Grenzen is normaal vooral actief in allerlei ramp- en oorlogsgebieden, maar stuurt nu voor het eerst in haar bestaan een medisch team naar de Verenigde Staten. Dit team gaat medische ondersteuning geven aan de inheemse Navajo en Hopi-volken, die zeer zwaar worden getroffen door het coronavirus. Het Navajo-gebied in Tuba City heeft bijvoorbeeld een van de hoogste infectiepercentages van de VS.

Hulp uit verrassende hoek

Door de Navajo zelf is een GoFundActie opgezet om geld in te zamelen voor voedsel, water en medische hulpmiddelen. In een mum van tijd is er ruim 3,7 miljoen dollar ingezameld, waarvan een groot deel afkomstig blijkt uit Ierland.

Cassandra Begay, een van de initiatiefnemers van de actie, kan er nog niet over uit. "We dachten: wat gebeurt hier? Maar toen zagen we de berichten die mensen meestuurden. Daarin vertelden ze over de geschiedenis tussen het inheemse Choctaw-volk en Ierland. Het was fascinerend, zo geweldig!"