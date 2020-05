Medewerker jeugdgevangenis bevrijd, drie jongeren aangehouden

In jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda is vanmiddag een werknemer in de problemen gekomen. Mogelijk werd diegene gegijzeld. De medewerker drukte op de alarmknop, waarna de collega's geen contact konden krijgen over de portofoon.

De politie werd direct ingeschakeld en heeft samen met het Intern Bijstands Team van de jeugdgevangenis ingegrepen. Een arrestatieteam van de politie is de afdeling binnengevallen en heeft drie jongeren aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De medewerker is bij het incident niet gewond geraakt.

Wat er precies gebeurd is, wordt nog onderzocht.

Jongeren kunnen in een Justitiële Jeugdinrichting komen als ze zijn veroordeeld door de (kinder)rechter of ze kunnen er worden geplaatst in afwachting van hun proces.