Rutte breekt in bij pubquiz in Spijkenisse en stelt strikvraag

"Hoeveel ministers leveren de vier partijen uit de coalitie samen aan het kabinet?" Geen ongebruikelijke quizvraag, tot je hoort wie hem stelde: premier Rutte zelf. Een strikvraag bovendien, het antwoord staat onderaan dit artikel.

Rutte was gisteren te gast in de pubquiz van café Merz uit Spijkenisse. Eigenaar Bas Verwater had hem daarvoor uitgenodigd en wilde allereerst van Rutte weten hoe hij persoonlijk met de crisis omgaat. "Het is loodzwaar, voor iedereen. Dat kan ik niet mooier maken", zei Rutte. "Wat ik heb geleerd van eerdere crisis: zorg dat je genoeg slaapt krijgt: 7 of 7,5 uur per nacht."

De premier vertelde verder dat hij veel contact houdt met zijn vrienden, die allemaal buiten de politiek werken. "Dan praat je even over het normale leven. En we maken een wandelingetje of gaan een stukje fietsen."

Premier Rutte werd ook gevraagd of hij er soms niet liever mee zou willen stoppen: