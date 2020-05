Enorme stijging van verkoop online fotoboeken door coronacrisis

Mensen maken niet alleen meer boeken omdat ze meer tijd hebben, denken de bedrijven. Terugdenken aan betere tijden is ook een reden. Het is nog maar de vraag of een vakantie er dit jaar in zit "en dan is het leuk om nog even herinneringen op te halen aan die wintersport of stedentrip", zegt de woordvoerder van Smartphoto tegen RTV Oost.

Persoonlijk cadeau voor opa en oma

Daarnaast maken mensen persoonlijke cadeaus voor vrienden of familieleden die ze nu niet kunnen zien. "Nu het bijvoorbeeld moeilijker is om bij opa en oma op bezoek te gaan, is het des te leuker om ze te verrassen met een fotoboek, kaart of een ander fotoproduct", zegt Albelli.

Vooral die andere fotoproducten doen het volgens de winkelketen Kruidvat heel erg goed. "De verkoop van fotoboeken is gestegen met meer dan 120 procent en bij fotocadeaus is de verkoop gestegen met 500 procent."