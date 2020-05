Adviescommissie: compensatie voor mensen met beroepsziekte

Mensen die tijdens hun werk ziek zijn geworden door het gebruik van gevaarlijke stoffen moeten een snelle financiële tegemoetkoming krijgen, zonder ingewikkelde rechterlijke procedures of bureaucratische drempels. Dat adviseert een commissie onder leiding van de Apeldoornse burgemeester Heerts, die eerder voorzitter was van de FNV en Kamerlid voor de PvdA.

Volgens de commissie stelt in de praktijk maar een klein deel van de betrokkenen de werkgever aansprakelijk: bewijzen ziek te zijn geworden door het werk is vaak lastig, de procedures duren lang en ze zijn duur en belastend.

Chroom-6-affaire

De commissie was door het kabinet gevraagd met voorstellen te komen voor een makkelijker schade-afhandeling. Dat gebeurde mede naar aanleiding van de chroom-6-affaire: medewerkers van onder meer Defensie en een NS-werkplaats waren ziek geworden nadat ze met kankerverwekkende stoffen hadden gewerkt.

Elk jaar overlijden zo'n 4000 mensen door ongezond en onveilig werk, van wie 3000 door gevaarlijke stoffen. Heerts zegt dat een algemene en snelle tegemoetkoming persoonlijk leed kan verzachten. Daarnaast zou nog steeds een "gewone" claim blijven openstaan waarbij mensen de feitelijke schade kunnen eisen.

Niet uit te leggen

De commissie adviseert ook een "stringent boetebeleid" voor werkgevers die hun zorgplicht niet nakomen. Verder zou er meer aandacht moeten uitgaan naar preventie.

Staatssecretaris Van Ark is het met de commissie eens dat er een snelle tegemoetkoming moet komen zonder ingewikkelde procedures. "Het is niet uit te leggen dat mensen die het al zo zwaar hebben, zoveel moeite moeten doen om compensatie te krijgen", voegt ze eraan toe. Later dit jaar komt het kabinet met een uitgebreidere reactie.