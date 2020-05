Filipijnen kampen met pandemie en orkaan: 'Risico op meer besmettingen'

In de Filipijnen zijn ruim 11.000 besmettingen en 790 coronadoden geteld, cijfers waar Loonstra aan twijfelt. "Ik geloof ze niet. Die cijfers zijn veel te laag. Dat is geen kwestie van niet goed tellen. Veel mensen hebben niet eens geld om naar het ziekenhuis te gaan, ook niet als ze een risico vormen."

Het feit dat arme coronapatiënten noodgedwongen het ziekenhuis mijden, is tijdens het noodweer een extra risico. "Als de orkaan naar het stedelijke gebied gaat en je gaat mensen in opvangcentra plaatsen, dan weet je niet of ze het virus hebben. Dus dan is het risico op verspreiding gigantisch. Mensen zijn toch wel een beetje angstig. Manilla is wel het zwaarst getroffen gebied wat corona betreft."

In de dichtbevolkte provincies rond Manilla en in de hoofdstad zelf gelden strikte quarantainemaatregelen. In de rest van het land wordt de lockdown de komende dagen versoepeld, zodat mensen weer in hun onderhoud kunnen voorzien. De regering heeft weinig keus, zegt Loonstra. "Ik heb het idee dat de situatie onhoudbaar zou worden als de regering het zou laten zoals het is."