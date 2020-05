Dankzij Big Brother meer vraag naar Zeeuwse aardappelvlokken

Aardappelverwerkingsbedrijf Lamb Weston/Meijer heeft een nieuwe afzetmarkt aangeboord in Afrika. Dankzij een reclamecampagne in de Nigeriaanse versie van Big Brother is de vraag naar Zeeuwse aardappelvlokken "enorm" toegenomen.

Lamb Weston investeert op dit moment 50 miljoen euro in een nieuwe fabriek in Kruiningen, meldt Omroep Zeeland.

Aardappelvlokken zijn gemalen en daarna gedroogde en geplette aardappelen. Ze worden gemaakt uit de restjes van aardappelen die overblijven na het snijden van patat.

Ze gooien er water bij

Meestal worden aardappelvlokken gebruikt als veevoer, maar ze gaan ook door de chips, soepen en sauzen. In Nigeria is er weer een andere toepassing. "Ze gooien er water bij en eten het als een soort yampuree, een Afrikaanse lekkernij", zegt productontwikkelaar Zeno Deurvorst van Lamb Weston.

De reclame in het tv-programma Big Brother bleek een schot in de roos. "Het zorgde voor een enorme vraag. Het heeft zelfs zo geholpen dat er ook weer in andere landen aanvragen zijn", aldus Deurvorst.

Helemaal hip

Er zijn geen cijfers over de toegenomen vraag in Nigeria alleen. Maar wereldwijd is de vraag naar aardappelvlok tussen de 2,5 en 4 procent gestegen, de afgelopen jaren, meldt Lamb Weston.

Dat komt mede doordat aardappelvlokken steeds vaker worden gebruikt in vleesvervangers. "En dat is nu natuurlijk helemaal hip", aldus Eltjo Toutenhoofd van Lamb Weston. Allemaal redenen om 50 miljoen euro te investeren in de bouw van een nieuwe verwerkingsfabriek, waarmee de productie van aardappelvlokken wordt opgevoerd van 20.000 naar 30.000 ton per jaar.

In december moeten de eerste aardappelvlokken uit de nieuwe fabriek rollen.