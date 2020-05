Ook na Waddenramp veel mis met belading containerschepen

Rederijen overtreden massaal de veiligheidsregels voor grote containerschepen. De ramp met de MSC Zoe op de Noordzee bij de Wadden begin vorig jaar heeft daar geen verandering in gebracht.

Slechts twee op de vijf containerschepen komen zonder op- of aanmerkingen door controles in de haven van Rotterdam. Dat blijkt uit een grote inspectie van containerschepen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De controles werden al in april vorig jaar in de Rotterdamse haven gehouden, maar de resultaten waren nog niet naar buiten gebracht. Ze zijn door Omrop Fryslân en RTV Noord opgevraagd via een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Extra gevaar bij zwaar weer

Bij 42 van de 69 gecontroleerde schepen werden gebreken aangetroffen. Daarbij ging het onder meer om kapotte en ontbrekende twistlocks, waarmee de containers aan elkaar vaststaan. Ook waren gewichten in een aantal gevallen niet goed verdeeld. Dat kan leiden tot extra gevaar bij zwaar weer of onvoorziene omstandigheden.

De ramp met de MSC Zoe was aanleiding voor de grootscheepse controle. Het grote containerschip verloor begin vorig jaar 342 containers in de Noordzee. Dat leidde tot chaotische taferelen op de Waddeneilanden en de kustgebieden van Friesland en Groningen. Er ontstond forse milieuschade.

Eerder lieten we in een video zien hoe het verlies van containers in z'n werk ging, toen werd er nog gedacht dat het om 277 containers ging: