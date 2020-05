Wekdienst 14/5: Bombardement Rotterdam herdacht • Vonnis promotie profclubs

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

Rotterdam herdenkt het bombardement van 14 mei 1940, toen de Duitse luchtmacht in 13 minuten bijna 1300 vliegtuigbommen op de stad liet vallen. De volgende dag capituleerde Nederland. Om 13.24 uur is het twee minuten stil, waarna de klokken overal in de stad luiden.

Voetbalclubs De Graafschap en SC Cambuur horen of ze alsnog naar de eredivisie promoveren. De rechter doet uitspraak in het kort geding dat de clubs uit de eerste divisie tegen de KNVB hebben aangespannen. Ze stonden bovenaan, maar vanwege het coronavirus werd de competitie afgebroken en besloot de voetbalbond hen niet te laten promoveren.

Minister Ank Bijleveld van Defensie moet in de Tweede Kamer wederom verantwoording afleggen over de Nederlandse luchtaanval op een IS-doelwit in de Iraakse stad Hawija in 2015. Daarbij kwamen destijds zeker zeventig mensen om het leven.

Wat heb je gemist?

Schooldirecteuren in het basis- en speciaal onderwijs geven aan dat de overgang van thuisonderwijs naar onderwijs in de klas deze week vrijwel overal goed is verlopen. Dat blijkt uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 1100 directeuren. 97 procent van de schoolleiders kijkt met een goed gevoel terug op de eerste schooldagen. 21 procent vond het zelfs geweldig gaan.

Wel kwamen er bij een meldpunt honderden klachten binnen van ouders die tegen praktische problemen aan liepen. Het gaat onder meer om ouders met een cruciaal beroep, die door de noodopvang worden geweigerd omdat de scholen nu weer open zijn.

Ander nieuws uit de nacht:

Faunabescherming vecht jaarlijkse afsluiting Kroondomein Het Loo aan: de stichting spant een rechtszaak aan omdat koning Willem-Alexander onrechtmatig subsidie zou hebben gekregen voor onderhoud en beheer van het landgoed.

Bestuur 50Plus trekt aangifte tegen fractievoorzitter Corrie Van Brenk in: voorzitter Geert Dales deed eerder deze week aangifte omdat Van Brenk het vertrekkend bestuur ervan had beschuldigd de kas van de partij te plunderen.

Partij Bouterse laat omstreden amnestiewet toetsen: partijgenoten van de Surinaamse president willen dat het nieuwe Constitutioneel Hof toetst of de omstreden wet in strijd is met de grondwet.

En dan nog even dit:

Radio Tour de France viert het 50-jarig bestaan en jij kunt helpen. We blikken terug met materiaal uit de archieven. Hoewel we nog veel mooie fragmenten hebben, is helaas niet alles bewaard gebleven. En daarom vragen we jouw hulp.

Oude opnames op zolder, in de kelder of in een stoffige doos bij je ouders. Cassettebandjes, oude banden, mp3'tjes, alles waar ook maar iets opstaat van Radio Tour de France horen we graag terug. Mail naar tourarchief@nos.nl.