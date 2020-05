Schoolleiders tevreden met eerste schooldagen, wel 400 klachten van ouders

De overgang van thuisonderwijs naar onderwijs in de klas is deze week op vrijwel alle scholen goed verlopen. Dat beeld komt naar voren uit een peiling van de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) onder ruim 1100 schooldirecteuren in het basis- en speciaal onderwijs. Bij een meldpunt kwamen wel honderden klachten binnen van ouders die tegen praktische problemen aan liepen.

97 procent van de schoolleiders kijkt met een goed gevoel terug op de eerste schooldagen. 21 procent vond het zelfs geweldig gaan. "Er was vooral veel blijheid om de kinderen weer te zien", zegt AVS-voorzitter Petra van Haren. "We zijn trots op alle schoolleiders die dit samen met hun team georganiseerd hebben en er weer gewoon staan in deze ongewone tijd."

Tevredenheid over hygiënemaatregelen

Volgens 92 procent van de schoolleiders verliep het omgaan met hygiëneproducten naar wens. Op een vijfde van de scholen werd gebruikgemaakt van mondkapjes of handschoenen; leraren in het speciaal onderwijs hebben vaak fysieke zorgtaken en onderwijspersoneel op reguliere basisscholen voelt zich er veiliger door bij het schoonmaken of het plakken van pleisters.

Toch zetten leerkrachten ook vraagtekens bij de uitvoerbaarheid van de coronamaatregelen op school. "Er zijn zorgen of de 1,5 meter afstand voor volwassenen wel gaat lukken en of iedereen na heropening wel gezond blijft", zegt Van Haren. "In het speciaal onderwijs blijven daarnaast ook zorgen over veilig leerlingenvervoer", vervolgt Van Haren.

Volgens de schoolleiders zijn de afspraken tussen ouders en scholen over het halen en brengen op bijna alle scholen nageleefd. Datzelfde geldt voor de buitenschoolse opvang, waarmee 95 procent van de scholen duidelijke afspraken heeft gemaakt. Op 88 procent van de scholen werden leerlingen na schooltijd direct overgedragen aan de buitenschoolse opvang. In de overige gevallen werden leerlingen nog even opgevangen op school.

400 klachten

De heropening van de scholen is niet overal soepel verlopen. Bij het meldpunt 'Deuren weer geopend' van de Stichting Voor Werkende Ouders kwamen in drie dagen tijd 400 klachten binnen. Het gaat onder meer om ouders met een cruciaal beroep, die door de noodopvang worden geweigerd omdat de scholen nu weer open zijn.

Ook zijn er klachten over scholen die ervoor hebben gekozen halve dagen les te geven, waardoor broertjes of zusjes soms niet op hetzelfde moment naar school gaan. Er zijn daarnaast klachten over de aansluiting met de buitenschoolse opvang.

Weinig scholen volledig bezet

Op slechts 10 procent van de scholen waren alle leerlingen aanwezig. Bij negen op de tien bleven de eerste twee dagen één of meerdere leerlingen thuis. "Vaak ging het om 1 of 2 procent van de leerlingen, maar bij 8 procent van de scholen komt meer dan 10 procent van de leerlingen nog niet op school", zegt Van Haren. "Veel scholen maken zich zorgen over het begeleiden van deze leerlingen als het hele team al wordt ingezet om het dagelijks onderwijs op school in te richten."

Daarnaast waren op meer dan de helft van de scholen niet alle leraren aanwezig. Gemiddeld bleef 2 procent van hen thuis in verband met het coronavirus. Van de leraren die niet naar school kwamen is het overgrote deel wel ingezet, bijvoorbeeld door leerlingen vanuit huis te begeleiden. Op 5 procent van de scholen waren er niet voldoende leraren om alle klassen naar school te laten komen.