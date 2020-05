Partij Bouterse laat omstreden amnestiewet toetsen

Partijgenoten van de Surinaamse president Desi Bouterse willen dat het nieuwe Constitutioneel Hof toetst of de omstreden amnestiewet in strijd is met de grondwet. Dat heeft fractievoorzitter Amzad Abdoel van de Nationale Democratische Partij (NDP) bekendgemaakt.

In 2012 werd door het Surinaamse parlement een wet aangenomen die ervoor zorgt dat verdachten van de Decembermoorden in 1982 amnestie krijgen. In 2016 werd de wet verworpen door de Krijgsraad en kon de strafzaak rond de Decembermoorden verder. Bouterse werd eind vorig jaar veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf. Het beroep tegen zijn vonnis loopt nog.

Eind 2019 werd door het parlement beslist dat Suriname een Constitutioneel Hof moest krijgen. Het Hof is nu ruim een week operationeel en de NDP heeft direct van de gelegenheid gebruik gemaakt om de amnestiewet te laten toetsen. De partij hoopt dat de wet alsnog wordt goedgekeurd, zodat deze opnieuw van kracht wordt.

'Geen invloed op strafproces'

Advocaat Hugo Essed, die nabestaanden van de Decembermoorden bijstaat, noemt de stap van de NDP in Surinaamse media "opnieuw een poging om het proces te dwarsbomen". Volgens hem heeft een uitspraak van het Constitutioneel Hof geen invloed op het strafproces, omdat de Krijgsraad op het moment van het vonnis tegen Bouterse bevoegd was om recht te spreken.

Suriname gaat op 25 mei naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. Bouterse heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld.