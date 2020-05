Opluchting over vier herkansingen speciaal onderwijs, ook kritische noten

"Dit geeft lucht, ik vind het wel een goede oplossing", zegt Adrian (17) uit Terneuzen. Hij zit in de vierde klas van vmbo-t en -kader, op een vso-school vanwege zijn autisme en ADHD.

Wel ziet hij op tegen het mondeling. "Ik ben niet zo goed in vreemden aankijken als ik met ze spreek. Maar misschien kan ik regelen dat ik de examinator niet aan hoef te kijken."

Misha (15) uit Den Helder is blij dat er nu eindelijk duidelijkheid is. "Hiervoor was er veel onzekerheid over hoe het in elkaar zou steken, zou ik nou wel een diploma kunnen halen of pas volgend jaar?" Misha vroeg zich de afgelopen maanden weleens af waar hij voor aan het leren was, maar is blij dat hij zich heeft voorbereid. "Nu is het heel simpel: stof blijven herhalen en op peil houden."

Een van de leerlingen die op meer tegemoetkoming had gehoopt, is Nina (19), een 6 vwo-leerling uit Almere. Zij had gewild dat eerdere schoolresultaten mee zouden tellen bij het eindcijfer. En dat er een mogelijkheid zou zijn om digitaal examen te doen, omdat haar moeder en stiefvader in de risicogroep vallen. "Dat ik jong en gezond ben, stelt mij niet gerust. De kans dat ik het virus overdraag, is er nog steeds. Het zou voor mij veel schelen als ik de examens alsnog digitaal zou kunnen afleggen."