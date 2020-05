'Doorwerken met griepverschijnselen echt niet doen'

"Het gaat per land om kleine aantallen respondenten", zegt Andreas Voss, hoofd medische microbiologie in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis in Nijmegen en hoogleraar aan het Radboudumc. Hij is een van de hoofdonderzoekers. "Maar we zien maar heel weinig variatie tussen landen onderling. Daarom denk ik dat het een heel goed beeld geeft van de situatie." De onderzoeksresultaten sluiten ook aan bij die van eerdere, kleinere onderzoeken.

Risico op infecties

"De basisinstelling van mensen in de zorg, en trouwens ook erbuiten, is om redelijk lang door te gaan met werken, "zegt Voss. "Dat betekent onnodig risico voor verspreiding van infectieziekten."

De redenen om zulke risico's te nemen, lopen uiteen. In sommige landen bestaat geen betaald ziekteverlof of is dat aan een maximum aantal dagen gebonden. Soms is onzekerheid over het behoud van een baan de reden om te blijven werken als dat maar enigszins kan.

"Mensen willen ook hun collega's niet laten zitten. Dat speelt zeker in de zorg. Iedereen weet dat je niet vervangen wordt als je je ziek meldt. Dat betekent dus dat je collega dan harder moeten werken. Mensen willen geen probleem creëren door weg te blijven. Dus werken ze haast instinctmatig door, maar daardoor veroorzaken ze juist grotere problemen. Omdat ze mogelijk collega's besmetten en patiënten."

Gedragsverandering nodig

Voss heeft dat ook in zijn eigen ziekenhuis, het Canisius Wilhelmina, zien gebeuren. "Zeker in het begin van de uitbraak bleven mensen met ziekteverschijnselen toch naar hun werk komen. Op een gegeven moment hadden we 138 besmette medewerkers. Ruim een derde was in het ziekenhuis besmet geraakt en van die groep hebben we weer bij meer dan een derde kunnen vaststellen dat die door collega's besmet zijn."

Het zal volgens Voss heel lastig zijn om te zorgen dat mensen niet langer met griepachtige klachten gaan werken. "Dat ziek doorwerken speelt elk jaar met de griep en nu met het coronavirus. En dat moet stoppen. Daar is een gedragsverandering voor nodig en dat gaat traditioneel heel moeizaam. Ik denk wel dat deze pandemie het iets makkelijker zal maken", zegt Voss.