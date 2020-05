Minister waarschuwt voor 'coronaproof' vakantie, zelftest niet veilig

De Corendonbaas heeft naar eigen zeggen "geen enkel belang bij schijnveiligheid". "Want een besmetting zou direct een beschadiging betekenen van onze naam en faam."

Volgens Van der Heijden reageren klanten goed op de plannen. Boeken kan nog niet. De juiste tests moeten nog worden geselecteerd en er wordt nog overlegd met bestemmingen.

Reisvouchers

Het kabinet kan nog geen duidelijkheid geven over wat er wel en niet kan in de zomervakantie, zo bleek na afloop van een overleg over de coronamaatregelen. Premier Rutte hoopt dat hij zo snel mogelijk meer zekerheid kan geven, maar nu is er nog te veel onduidelijk. De Europese Commissie en verschillende Europese landen zijn ook nog in overleg, zei hij.

Rutte vindt dat Nederland kan doorgaan met het afgeven van reisvouchers, als een reis niet doorgaat. De Europese Commissie is daartegen en vindt dat reizigers ook de mogelijkheid moeten krijgen om hun geld terug te krijgen, maar gaat geen boetes uitdelen. "Dan kunnen we gewoon doorgaan", concludeerde Rutte.

Hij vindt dat Nederlanders ook wel "een beetje solidariteit" kunnen tonen met sectoren die het zwaar hebben, zoals vliegtuigmaatschappijen, sportscholen of theatergezelschappen. "Ik heb ook een paar tickets ongebruikt in de la liggen."