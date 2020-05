Merkel: hard bewijs voor Russische cyberaanval

De Duitse bondskanselier Angela Merkel zegt "harde bewijzen" te hebben voor Russische betrokkenheid bij een cyberaanval op het Duitse parlement in 2015. Hierbij zouden ook e-mails van Merkel door Rusland zijn onderschept.

Merkel beantwoordde hierover vragen in de Bondsdag, het Duitse parlement. "Dit ondermijnt het vertrouwen tussen Duitsland en Rusland", zei Merkel. Het schaadt volgens haar de relatie tussen beide landen: "Ik moet eerlijk zeggen dat het me pijn doet. Ik doe iedere dag mijn best voor een goede relatie met Rusland. Maar als je ziet dat Rusland zich zo gedraagt, dan geeft dat een spanningsveld", citeert persbureau Associated Press haar.

Merkel sprak vanmiddag van een Russische strategie van 'hybride oorlogsvoering" waarvan dit soort cyberaanvallen onderdeel uitmaken.

Russische functionarissen hebben iedere betrokkenheid van Moskou bij de cyberaanval op het Duitse parlement altijd ontkend, zoals Rusland ook altijd de beschuldigingen van Russische inmenging bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016 stelselmatig heeft tegengesproken.