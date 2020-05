Wereldwijde coronatrends: waar gaat het beter, waar juist minder goed?

Ruim vijf maanden nadat de eerste coronapatiënt zich meldde in een ziekenhuis in Wuhan, hopen veel getroffen landen dat zij het ergste achter de rug hebben. Niet alleen in Nederland, maar ook in een hele reeks andere Europese landen worden maatregelen stap voor stap versoepeld. Verschillende Aziatische regeringen hadden dat eerder al gedaan.

Betekent dit dat het de goede kant opgaat in de strijd tegen het virus? Wel als we kijken naar bijvoorbeeld het wereldwijde dodental. Dat nadert weliswaar de 300.000, maar op dagbasis neemt het aantal nieuwe coronadoden met name in Europa af. In Italië bijvoorbeeld liep het aantal overlijdens vorige week met 33 procent terug. Europa is al een tijdje niet meer de belangrijkste coronahaard; de meeste doden vallen nu in Noord- en Zuid-Amerika.