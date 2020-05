OM eist schuldigverklaring tegen Gökmen T. in verkrachtingszaak

Het Openbaar Ministerie wil dat Gökmen T. schuldig wordt bevonden aan verkrachting. Een celstraf kon het OM vandaag voor de rechter niet eisen, omdat T. al levenslang kreeg voor de dodelijke tramaanslag in Utrecht in maart vorig jaar.

T. zou in juli 2017 een vriendin hebben verkracht bij haar thuis. Volgens de vrouw was T. de bewuste avond agressief door een ruzie met haar buurjongen. Hij zou haar daarna hebben gedwongen tot orale seks, haar op verschillende manieren hebben verkracht en over haar heen hebben geplast. Een paar dagen na de verkrachting deed de vrouw aangifte.

T., die niet in de rechtszaal aanwezig was, heeft toegegeven dat hij seks met de vrouw heeft gehad, maar ontkent verkrachting. De handelingen die hij verrichtte, waren volgens hem op haar verzoek.

Schadevergoeding

Het OM sluit zich echter aan bij de verklaring van de vrouw. Haar verwondingen en getuigenverklaringen ondersteunen het verhaal, zegt de officier van justitie. "Gökmen T. had alleen oog voor het bevredigen van eigen lustgevoelens."

Het OM eist 29.000 euro schadevergoeding voor de vrouw. Dat geld is voor een groot deel voor verhuiskosten, al verhuisde ze volgens RTV Utrecht pas in 2020. "Ik kon niet meer in die gruwelwoning blijven na wat er is gebeurd", zei ze vandaag in de rechtszaal.

De rechter doet over twee weken uitspraak.