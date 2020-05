Explosie in woning Nijmegen, gewonde onder puin vandaan gehaald

Bij een explosie in een woning in Nijmegen is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer raakte bedolven onder het puin van het huis, maar kon eronder vandaan worden gehaald, was aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

Het incident gebeurde in een woning aan de Hillekensacker aan de westkant van de stad. Door de kracht van de explosie is de gevel weggeblazen en staat de woning op instorten. Ook omliggende panden zijn zwaar beschadigd geraakt. De directe omgeving is ontruimd.

Over de oorzaak van de explosie is nog niets bekend. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Ze houden er rekening mee dat er meer slachtoffers zijn, al wijzen volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid de eerste signalen daar niet op.

Een omwonende plaatste beelden van de ravage op Twitter: