Nooit vertoonde foto's vuurwerkramp schetsen Enschede als oorlogsgebied

Op het moment dat Bultman de foto's maakte was het rampgebied afgesloten van de buitenwereld. Andere fotografen mochten de getroffen wijk Roombeek nog niet in. De bluswerkzaamheden waren in volle gang. Hij maakte foto's op de momenten dat het even kon.

"We hadden altijd een fotocamera in de auto. Als een incident meester was maakte ik vaak een foto voor het archief van de brandweer."

Inferno

Op 13 mei 2000 wist hij voor vertrek uit zijn woonplaats Delden al dat er iets groots aan de hand was in Enschede, 15 kilometer verderop. "We zagen de grote zwarte rookwolken aan de horizon." Eenmaal aangekomen begonnen ze met blussen en haalden ze mensen uit de huizen. Sommigen hadden zich in kelders verstopt. "Op dat moment was het echt nog een inferno. Omdat er bij de oude Grolsch-fabriek een brand woedde waren ze bang dat daar een tank zou ontploffen."

Een paar uur later was het rustiger. "Wij waren er om de brand onder controle te houden. We zaten niet in het middelpunt van het rampgebied. Toen had ik tijd om mooie shots te maken." Op de eerste beelden zijn de inktzwarte rookwolken nog boven de stad te zien.

Het nablussen duurde nog de hele avond. De volgende dag keerde Bultman terug. Van de zwaargetroffen woonwijk is op dat moment weinig over. "Toen ben ik op het dak van de Grolsch-fabriek geklommen voor de foto's van bovenaf."