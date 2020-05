CDA-raadslid uit Lopik heeft spijt en stapt op om 'domme' appjes

Het CDA-raadslid Hugo Westerlaken stapt op na de publiciteit over de omstreden appgroep van leden van de politieke jongerenorganisatie JOVD, gelieerd aan de VVD. De CDA'er werd, zoals meer buitenstaanders, toegelaten in de app-groep en nam deel aan de uitwisseling van grove berichten.

Westerlaken: "Ik heb spijt en neem nu de stap mijn bijdrage aan de politiek te beëindigen door per direct te stoppen met mijn werk als raadslid van Lopik."

Westerlaken stuurde in de appgroep onder meer een plaatje van FvD-leider Baudet aan een galg, zo heeft hij bevestigd. Ook gingen er in de groep plaatjes rond van PVV-leider Wilders in een nazi-uniform en van Adolf Hitler tussen jonge vrouwen met het woord 'gassers' en de ss'en geschreven als in het logo van de SS.

"De mensen die ik hiermee gekwetst heb, bied ik bij deze mijn oprechte excuses aan", zegt Westerlaken in een verklaring. "De Tweede Wereldoorlog was een verschrikkelijke tijd, een tijd die ik niet lichtzinnig had moeten verbinden met wat ons als mensen met elkaar verbindt of uit elkaar houdt. Ik heb dit nooit gewild en ben te ver gegaan."

Student

Westerlaken werd in 2018 als student raadslid. Hij was ook landelijk bestuurslid van het CDJA, de jongerenorganisatie van het CDA.

Het landelijk bestuur van het CDA, het bestuur van het CDJA en de CDA-fractie in Lopik vinden het besluit van Westerlaken terecht en "de enige optie" omdat hij de partij nu niet langer kan vertegenwoordigen.

"Dit is niet zoals we de heer Westerlaken kennen in zijn optreden binnen de fractie en in de raad", zeggen de gezamenlijke besturen. De integriteitscommissie gaat onderzoek doen naar zijn handelen.

VVD

De VVD wil weten welke leden van de JOVD omstreden plaatjes hebben verspreid. Als daar VVD-leden tussen zitten, wordt bekeken of tegen hen opgetreden kan worden.

Volgens de JOVD hebben er geen JOVD-leden foute berichten verzonden. De jongerenorganisatie laat weten dat er veel mensen van buiten via een link in de groep kwamen. De app-groep is naar aanleiding van de berichten kort daarna gesloten, zegt de jongerenorganisatie.