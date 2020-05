Ook geen Zwarte Piet meer bij Sinterklaasintocht in Groningen

Bij de Sinterklaasintocht in Groningen zijn voortaan geen Zwarte Pieten meer. De gemeente Groningen heeft dat besloten in overleg met de organisatie van de jaarlijkse intocht.

Plaatsen als Amsterdam, Rotterdam, Haarlem en Hilversum besloten eerder al om geen Zwarte Pieten meer in te zetten bij de intocht. In Groningen was meer dan de helft van de pieten nog zwart bij de laatste intocht, de andere pieten hadden roetvegen. Dit jaar zullen alleen nog roetveeg- en naturelpieten de sint vergezellen.

Het initiatief voor de aanpassing komt van de gemeente, meldt RTV Noord. "We streven, net als de organisatie, naar een feest voor iedereen", zegt wethouder Glimina Chakor. "We vinden het belangrijk dat de figuur van Zwarte Piet door niemand als kwetsend ervaren wordt."

Dorpen

In Groningse dorpen als Haren en Ten Boer mogen nog wel zwarte pieten rondlopen. "Daar willen we wel stapsgewijs naar een Zwarte Pietloze intocht. Over een aantal jaren moet dat het geval zijn", zegt Chakor.