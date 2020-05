Binnenkort geen btw op mondkapjes meer

Over mondkapjes hoeft binnenkort geen btw meer te worden betaald. Staatssecretaris Vijlbrief meldt aan de Tweede Kamer dat de overheid mondkapjes zo goedkoop mogelijk wil maken, nu ze vanwege de coronacrisis vanaf 1 juni verplicht worden in het openbaar vervoer.

Nu vallen mondkapjes nog onder het btw-tarief van 21 procent. Vanaf 25 mei gaat dat naar 0. De vrijstelling duurt in elk geval tot 1 september. De maatregel geldt voor alle typen mondkapjes, zowel medische als niet-medische.

"Veel mensen maken zelf al hele creatieve mondkapjes, maar de meeste mensen zullen ze waarschijnlijk kopen in een winkel in de buurt. We heffen hierover straks tijdelijk geen btw", zegt de staatssecretaris.

Vijlbrief wijst erop dat persoonlijke beschermingsmiddelen in de zorg sinds half maart al kunnen worden ingevoerd zonder dat daarover douanerechten hoeven te worden betaald. Onder meer ziekenhuizen, zorginstellingen en inkoopconsortia kunnen daarvoor een vrijstelling krijgen.