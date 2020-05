Herdenking vuurwerkramp Enschede in kleine kring

In Enschede hebben de burgemeester en de voorzitter van de Stichting Herdenking Vuurwerkramp stilgestaan bij de vuurwerkramp, vandaag precies 20 jaar geleden. Bij de explosie kwamen 23 mensen om het leven, bijna duizend raakten gewond. Door de coronacrisis was de ceremonie kleiner dan in andere jaren.

Burgemeester Onno van Veldhuizen en voorzitter Bram Distel legden beiden een krans bij het monument in de wijk Roombeek, precies op de plek waar op zaterdag 13 mei 2000 het bedrijf SE Fireworks ontplofte.

De burgemeester noemt de vuurwerkramp een litteken in het gezicht van Enschede: