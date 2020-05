Opnieuw autobranden in Arnhem en Leidschendam

In Arnhem zijn vannacht opnieuw drie auto's in vlammen opgegaan. De voertuigen stonden naast elkaar op een parkeerplaats in de wijk Malburgen, in het zuiden van de stad. De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting. Alle wagens zijn total loss verklaard.

Twee aanhoudingen

In Arnhem zijn de afgelopen drie weken meer dan twintig autobranden geweest. De politie heeft daar deze maand twee mensen voor aangehouden, meldt Omroep Gelderland. Zij zitten nog vast.

Deze week gingen in Arnhem brandden in totaal vier auto's af.

Leidschendam en Den Haag

Ook in Leidschendam en Den Haag zijn afgelopen nacht autobranden geweest. In beide plaatsen brandde één voertuig uit. In de gemeente Leidschendam-Voorburg zijn de laatste weken meer dan tien auto's door brand verwoest.

Na de eerdere branden nam de burgemeester een aantal maatregelen, zoals extra surveillance en camerabewaking, meldt Omroep West.

De oorzaak van de branden wordt nog onderzocht.