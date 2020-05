Bolsonaro verder in het nauw door video met dreigende taal

In het onderzoek naar machtsmisbruik door de Braziliaanse president Bolsonaro is een video opgedoken die hem verder in de problemen kan brengen. Bolsonaro zou geprobeerd hebben een lopend politieonderzoek naar zijn zoons te beïnvloeden. Het onderzoek werd eind april ingesteld.

De beelden zijn van een kabinetsvergadering van 22 april. Bolsonaro ontsloeg op 24 april de politiechef in Rio de Janeiro. Uit protest daartegen stapte minister Moro van Justitie diezelfde dag nog op. Hij beschuldigt de president ervan dat hij zich bemoeid heeft met het onderzoek.

In het kabinetsberaad zou Bolsonaro op hoge toon hebben gezegd dat de politiechef vervangen zou worden, om zijn eigen familieleden te beschermen. Anders zou hij het hoofd van de nationale politie en de minister Moro ontslaan, zegt een betrokkene tegen persbureau Reuters. "Ik zal niet wachten tot de politie met mijn familie gaat 'kloten'", zei hij volgens bronnen van Braziliaanse media.

De opgestapte minister Moro, die populair is bij de achterban van de president, heeft de beelden nu bekeken, samen met de onderzoekers. Hij zegt dat de opnamen zijn beschuldigingen tegen de president staven en vindt dat de hele video openbaar moet worden gemaakt. Kort na de kabinetsbijeenkomst werd ook de baas van de nationale politie ontslagen. Moro voelt zich hierdoor gesteund in zijn beschuldigingen.

Geen zorgen

Bolsonaro heeft tegen de pers gezegd dat hij zich geen zorgen maakt over het onderzoek naar de beschuldigingen van Moro. Volgens hem is zijn familie nooit door de politie onderzocht. Ook ontkende hij dat de term "nationale politie" voorkomt op de beelden en dat de opname vernietigd zou moeten worden.

De openbaar aanklager spreekt nog met de betrokken ministers over de video. Daarna zal hij beslissen of Bolsonaro in staat van beschuldiging wordt gesteld vanwege belemmering van de rechtsgang en machtsmisbruik.

De steun voor de president is fors afgenomen doordat hij de coronacrisis niet serieus neemt. Brazilië heeft nu ongeveer evenveel bevestigde besmettingen als Frankrijk, zo'n 178.000. Het dodental staat op bijna 12.500.