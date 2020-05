Voor het eerst in jaren verlies ABN Amro, miljoenenstrop door twee klanten

Over de eerste drie maanden van het jaar heeft ABN Amro een verlies geleden van 395 miljoen euro. Het is voor het eerst in 6,5 jaar dat de bank in de rode cijfers zit. Vorig jaar was er over dezelfde periode nog een winst van 478 miljoen euro.

ABN Amro had al gewaarschuwd dat de resultaten negatief zouden zijn. Dat heeft onder meer te maken met een groot verlies bij een Amerikaanse klant. Door heftige bewegingen op de aandelenbeurzen bleek dit investeringsfonds niet in staat te zijn om aan kapitaaleisen te voldoen. De bank bleef met een verlies van 183 miljoen euro zitten.

Ook op een klant in Singapore werd verlies geleden van 225 miljoen euro. Die klant was handelaar in olie en zou verlieslatende transacties buiten de boeken hebben gehouden. De bank onderzoekt of het hele bedrijfsonderdeel waar deze twee klanten onder vielen in de toekomst kan worden verkocht.

Ook moest ABN Amro meer geld opzijzetten voor het geval bedrijven en consumenten leningen niet kunnen terugbetalen vanwege de coronacrisis. Verder staat er geld apart voor klanten in de olie-industrie die het zwaar hebben.

Geen winstuitkering

De bank heeft sinds een aantal weken een nieuwe topman: Robert Swaak. Hij komt van accountantskantoor PwC en volgde Kees van Dijkhuizen op.

ABN Amro is nog altijd voor het grootste deel in handen van de staat. Eerder maakte de bank bekend dit jaar geen winst uit te keren. Ook andere Nederlandse banken hebben daarvoor gekozen.

ING maakte vorige week al bekend dat de coronacrisis invloed heeft op de resultaten van de bank. De winst daalde daar met 40 procent naar 670 miljoen euro.