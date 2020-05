Wekdienst 13/5: Vuurwerkramp herdacht • Europees toerismepakket gepresenteerd

Moet je vandaag de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de aangepaste dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In Enschede luiden om 15.25 uur de kerkklokken en hangen vlaggen halfstok om de 23 doden van de vuurwerkramp van precies 20 jaar geleden te herdenken. Vanwege de coronamaatregelen is de herdenkingsbijeenkomst sober. De burgemeester en de voorzitter van het herdenkingcomité leggen een krans bij het monument in de getroffen wijk Roombeek.

De Europese Commissie presenteert vandaag het toerismepakket. In dit plan komen aanbevelingen over hoe en of er komende zomer gereisd kan worden. Ook komt de Commissie met een besluit over de tegoedbonnen in de luchtvaart.

In de extra beveiligde rechtszaal op Schiphol houdt de rechtbank Amsterdam een tweede tussentijdse zitting in de zaak tegen Anouar T., een verre neef van Ridouan Taghi. Justitie verdenkt hem van het aansturen van de moord op advocaat Derk Wiersum.

Wat heb je gemist?

Het aantal incidenten in asielzoekerscentra is sinds 2015 meer dan verdubbeld naar ruim 17.000 per jaar. Dat meldt NRC op basis van stukken van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het gaat onder meer om vecht- en scheldpartijen en brandstichting. De stijging is opvallend, omdat de piek van de vluchtelingencrisis in 2015 was. Toen zaten bijna 48.000 asielzoekers in de opvang. Vorig jaar waren dat er iets meer dan 27.000. De toename komt deels doordat er meer mensen in de opvang zitten uit zogenoemde veilige landen. Die hebben minder kans op asiel.

Ander nieuws uit de nacht:

Rust bij marechaussee op Schiphol: Aan 2800 mensen werd vorig jaar de toegang tot Nederland geweigerd, een toename van 20 procent ten opzichte van 2018. Dat blijkt uit de jaarlijkse criminaliteitscijfers. Het aantal drugskoeriers dat werd aangehouden daalde juist, van 703 naar 541.

Recordaantal antisemitische incidenten in de VS vorig jaar: De meeste incidenten waren in New York, waar een grote joodse gemeenschap leeft.

Opnieuw grote cocaïnevangst in Costa Rica met bestemming Rotterdam: In de haven van Limón is meer dan 1250 kilo cocaïne gevonden tussen een lading ananassap. In februari trof de politie ook al een grote lading drugs aan.

Dodental Brazilië fors omhoog: De gezondheidsautoriteiten meldden in één dag 881 nieuwe coronadoden. Niet eerder was dat aantal zo hoog.Volg al het coronanieuws in ons liveblog.

En dan nog even dit:

Dierentuin Artis opent vandaag de deuren weer, maar alleen nog voor leden. En ook voor hen is nog niet alles terug bij het oude: bezoekers moeten reserveren en een starttijd kiezen. Maar eenmaal binnen kunnen ze, als het meezit, het olifantje bewonderen dat vorige week is geboren: