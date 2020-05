Zaak rond overname uitvaartbedrijf De Facultatieve geseponeerd

Het Openbaar Ministerie heeft een strafrechtelijk onderzoek naar oplichting rond de overname van uitvaartonderneming De Facultatieve geseponeerd. Bij het beoordelen van het dossier is volgens het Functioneel Parket geen bewijs gevonden van strafbare feiten. Bij de zaak was onder meer de inmiddels overleden oud-VVD-voorzitter Henry Keizer betrokken als verdachte.

Ook tegen financieel directeur Jaap de Bruijn was aangifte gedaan. Het OM verdacht beiden van oplichting en witwassen. In 2017 schreef de site Follow the Money na onderzoek dat Keizer het uitvaartbedrijf in 2012 in handen had gekregen voor een veel te laag bedrag.

De Stichting Onderzoek Bedrijfsinformatie (SOBI) van Pieter Lakeman deed na de publicaties van Follow the Money aangifte vanwege oplichting en witwassen. Daarop startte de fiscale opsporingsdienst FIOD een onderzoek naar de verkoop van het uitvaartbedrijf. Op basis van dat onderzoek en andere stukken trekt het OM nu dus de conclusie dat er van oplichting en witwassen geen sprake is.

Bedrag niet te laag

Volgens de OM-woordvoerder is er tussen de kopers en de verkopers van de uitvaartonderneming op veel momenten informatie uitgewisseld en hebben beide partijen ingestemd met een beperkt onderzoek naar de waarde van het bedrijf.

"Op basis hiervan is de verkoopprijs in een vroeg stadium vastgesteld", zegt het OM. Daarna is de waarde niet verder onderzocht. "Ook was er sprake van van een gunfactor, blijkt uit het onderzoek." Keizer was betrokken bij De Facultatieve, bij de vereniging die het bedrijf bezat en was ook de koper van het bedrijf.

Het OM zegt dat er alleen sprake is van oplichting als een overeenkomst tot stand komt na een onjuiste weergave van zaken. "Die conclusie kunnen wij op basis van het onderzoek niet trekken", zegt de woordvoerder van het Functioneel Parket. "De kopende partij heeft de verkoper geen rad voor ogen gedraaid. En zonder oplichting wordt ook niet aan het verwijt witwassen toegekomen."

De zaak tegen Henry Keizer was vanwege zijn overlijden, op 5 oktober vorig jaar, al geseponeerd. Hij heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Onder druk stapte hij in 2017 op als voorzitter van de VVD.