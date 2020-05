Meer chloor, thuis omkleden, maar nog lang niet elk zwembad is alweer open

Sinds maandag mogen binnenzwembaden hun deuren weer openen, maar het overgrote deel is nog dicht. Het kwam voor de branche als verrassing toen het kabinet vorige week bekendmaakte dat de zwembaden weer aan de slag mochten.

Door de coronacrisis waren ze sinds half maart dicht. De een was nog druk met schilderen of ander onderhoud, de ander had niet eens meer water in het bassin staan. Snel openen zat er toch niet in, was de verwachting.

"Scholen kregen drie weken voorbereiding en wij drie dagen", zegt Joyce van Eyck van zwembad 't Spilbroek in het Gelderse Neede. Ze is heel blij dat de zaak weer draait, maar daar kwam meer bij kijken dan normaal. Want er ligt een uitgebreid coronaveiligheidsprotocol.

Alleen thuis douchen

Voor de badgasten betekent dat bijvoorbeeld dat douchen niet meer mogelijk is. Ook moeten ze vooraf hun badkleding aandoen onder de normale kleren en zo min mogelijk de wc gebruiken. Natte zwembroeken, bikini's en badpakken mogen na het zwemmen wel uit, maar alleen in afzonderlijke kleedhokjes of in een gezamenlijke ruimte als er voldoende afstand kan worden gehouden.

Extra regels of niet, de meeste zwemmers in 't Spilbroek waren vooral opgelucht om weer in het water te mogen: