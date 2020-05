Angst voor corona zorgt wereldwijd voor extra fietspaden

Over de hele wereld worden in rap tempo fietspaden aangelegd. Met verf, bordjes of paaltjes krijgt de fietser ineens flink wat extra ruimte. Oorzaak? De coronacrisis. Want ook al worden maatregelen op veel plekken versoepeld, de regel om anderhalve meter afstand te houden blijft. En dus is hutjemutje in het openbaar vervoer reizen geen optie.

Wereldgezondheidsorganisatie WHO adviseerde na de virusuitbraak om zoveel mogelijk lopend of met de fiets te reizen. Wereldwijd grijpen steden de crisis aan om de infrastructuur zo aan te passen dat voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. Rome, Bogotá, Parijs, Adelaide en Boedapest zijn een paar voorbeelden van steden die in korte tijd pop-up fietspaden hebben aangelegd om meer ruimte te creëren.

Fietsvriendelijk

Sommige steden hadden al beleid op de plank liggen om fietsvriendelijker te worden, die plannen krijgen nu een flinke boost. Zo probeert het stadsbestuur van Milaan vanwege vervuiling al jarenlang het autorijden in de stad te ontmoedigen. Milaan greep de crisis dan ook meteen aan om daar werk van te maken. De Milanese locoburgemeester Marco Granelli maakte bekend 35 kilometer aan straten en wegen aan te willen passen om meer ruimte voor fietsers en voetgangers te maken.

Ook de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, had het fietsvriendelijker maken van de stad hoog op haar verlanglijst staan. Het zou voor 2024 moeten gebeuren. Nu zijn er tijdelijke fietspaden aangelegd langs de belangrijkste metrolijnen en ook andere straten zijn voorlopig uitsluitend gereserveerd voor fietsers. Hidalgo heeft al laten weten niet van plan te zijn al het autoverkeer zomaar te hervatten als de crisis voorbij is.