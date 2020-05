Remkes: slachtoffers Scheveningen kenden zee 'als hun broekzak'

De vijf watersporters die gisteren zijn omgekomen bij een havenhoofd in Scheveningen, waren volgens waarnemend burgemeester Remkes fitte, sportieve mensen die "de zee daar kennen als hun broekzak". Dat zei hij op een persconferentie.

"Men weet hier als geen ander dat de zee geeft en de zee neemt. Maar de manier waarop nu zoveel jonge levens worden afgebroken en zoveel families en vriendengroepen getroffen zijn, is ongekend wreed." Volgens Remkes is het verdriet in de Scheveningse gemeenschap en daarbuiten "onvoorstelbaar".

De lichamen van de slachtoffers werden gisteravond en vandaag gevonden. Het gaat om drie mensen uit Den Haag van 24, 30 en 38 en twee inwoners uit Delft, van 22 en 23 jaar. Het lichaam van het 23-jarige slachtoffer uit Delft werd vanochtend gezien, maar hulpverleners konden er niet bij komen. Het lichaam is door de stroming en golven meegenomen. De kustwacht heeft laten weten dat de zoekactie is beëindigd.

Vermoedelijk zijn de slachtoffers afkomstig uit twee groepen, en was er ook iemand alleen. "Voor zover wij op dit moment weten was er sprake van een groep van zes mensen, een groep van drie mensen en één persoon."

Onderzoek

Volgens de waarnemend burgemeester is het nog te vroeg om vast te stellen wat er precies is gebeurd, en welke samenloop van omstandigheden tot het drama heeft geleid.

"We gaan dat vanzelfsprekend tot op de bodem uitzoeken", zei hij. "Hoe kon het dat mensen met zoveel ervaring op een plek die goed bekend was, toch volkomen overvallen zijn?" Ook wordt onderzocht hoe het kan dat op nog geen 100 meter, bij een ander havenhoofd, tot laat in de avond werd gesurft.

Remkes zegt dat ook de weersomstandigheden meegenomen worden in het onderzoek. Er stond gisteravond veel wind in Scheveningen en er lag veel schuim op het strand. Dat bemoeilijkte ook de reddingsoperatie. "Het KNMI had behoorlijk wat windoverlast voorspeld. Dat bericht geldt voor alle Nederlanders."

Burgemeester Remkes betuigde vanmiddag zijn medeleven met de familie en vrienden van de slachtoffers: