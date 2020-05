Ruim 90 arrestaties bij Italiaanse politieactie tegen maffiaclans

Bij een grote politieactie tegen leden van maffiaclan Cosa Nostra zijn 91 mensen gearresteerd. Er waren zo'n 500 mensen betrokken bij de invallen op Sicilië en in acht andere regio's. De arrestanten zijn belangrijke personen en leidinggevenden uit het criminele milieu. Ze worden verdacht van afpersing, witwassen, drugshandel en illegaal gokken, schrijft de krant Corriere della Sera.

"De Cosa Nostra is de oude traditionele Siciliaanse maffia. Maffiafilms zoals The Godfather zijn hierop gebaseerd", vertelt correspondent Mustafa Marghadi. "De mensen die zijn opgepakt komen uit bekende maffiafamilies."

Volgens Italiaanse media was de actie vooral gericht tegen de bekende clans Arenella en Acquasanta. Die zijn ook actief in steden in Noord-Italië, waar ze geld witwassen door middel van legale winkels, bars en bedrijven die ze in hun bezit hebben.

Volgens deskundigen proberen maffiagroepen momenteel een slaatje te slaan uit de moeilijkheden waarin veel ondernemingen door de coronacrisis verkeren. Veel bedrijven zijn in geldnood en criminelen maken daar misbruik van om crimineel geld wit te wassen.