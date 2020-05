Twee doden bij brand in appartementencomplex Landgraaf

Bij een brand in een appartement in Landgraaf zijn vannacht twee mensen overleden. Twee anderen zijn voor medische controle naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de doden is nog niets bekend.

De brand brak rond 01.30 uur uit door nog onbekende oorzaak. Een deel van het appartementencomplex werd ontruimd. De politie is nu bezig met tactisch en forensisch onderzoek. "We houden vooralsnog rekening met alle scenario's", aldus een woordvoerder tegen 1Limburg.

Vier appartementen naast de uitgebrande woning hebben ook brandschade opgelopen. Burgemeester Raymond Vlecken van Landgraaf heeft op Twitter zijn medeleven getoond met de nabestaanden.