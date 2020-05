Grote politieactie tegen hennephandel in de Bommelerwaard

De politie houdt momenteel een grote actie tegen hennephandel in de Bommelerwaard. Er zijn zo'n honderd agenten bij betrokken. Ze doen op negen plekken doorzoekingen, laat een woordvoerder weten.

Daarbij gaat het om vijf loodsen en drie woningen in de gemeente Maasdriel. Ook een woning in Den Bosch wordt doorzocht. Het gaat volgens de woordvoerder om een groot onderzoek. "De agenten zoeken naar bewijsmateriaal tegen een groep die zich bezighoudt met hennephandel", zegt zij tegen Omroep Gelderland.

Het is nog niet bekend of de doorzoekingen al wat hebben opgeleverd en of er aanhoudingen zijn verricht. Daar wordt later op de dag meer over bekendgemaakt.