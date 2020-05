Zoektocht naar vermiste watersporters bij Scheveningen hervat

Voor de kust van Scheveningen wordt opnieuw gezocht naar watersporters die gisteren vermist zijn geraakt. Zeker is dat er één persoon wordt vermist, maar er zijn gisteren nog twee personen in zee gezien, van wie het niet zeker is of ze aan wal zijn gekomen.

De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij heeft vier reddingsboten ingezet, de kustwacht zoekt vanuit de lucht met een helikopter. Ook op het strand wordt gezocht.

"De wind en de stroming zijn minder dan gisteravond, maar er is nog wel veel schuim en dat bemoeilijkt de zoektocht", zei Edwin Granneman van de kustwacht in het NOS Radio 1 Journaal. "Af en toe gaat de helikopter wat laag hangen om het schuim weg te blazen en een beter zicht te krijgen."

Beelden van de zoektocht van gisteravond: