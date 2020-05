Vrachtwagen botst op pijlwagen, A12 richting Den Haag uren dicht

De A12 richting Den Haag is tussen Zevenhuizen en Bleiswijk afgesloten na een ongeluk met een vrachtwagen. Die is daar rond 04.15 uur op een pijlwagen van Rijkswaterstaat gebotst. Hoe dat kon gebeuren, is nog onduidelijk.

Op foto's is te zien dat van de bestuurderscabine van de truck bijna niets over is. De regionale omroep Rijnmond meldt dat de chauffeur en een wegwerker gewond zouden zijn geraakt.