Onderzoek Franse oud-president na aangifte seksuele intimidatie

Het Franse Openbaar Ministerie is een onderzoek begonnen naar oud-president Valéry Giscard d'Estaing vanwege seksuele intimidatie. Het onderzoek is een gevolg van een aangifte van een Duitse journaliste, die zegt dat Giscard d'Estaing (94) haar onzedelijk heeft betast. Dat zou zijn gebeurd na een interview in 2018.

Volgens de vrouw, WDR-redacteur Ann-Kathrin Stracke (37), heeft de oud-president bij een fotosessie en tijdens een wandelingetje aan haar billen gezeten. Na het voorval deed ze haar verhaal bij een advocaat en bij haar werkgever.

Vorig jaar diende de omroep WDR al een protestbrief in bij het kantoor van Giscard d'Estaing. Uiteindelijk besloot Stracke aangifte te doen; vorige week werd die openbaar. De advocaat van Giscard d'Estaing zei toen tegen een Duits persbureau dat de oud-president zich niets van de situatie herinnert. Nu ligt de zaak bij justitie in Parijs.

Valéry Giscard d'Estaing was president van Frankrijk van 1974 tot 1981. Stracke had hem geïnterviewd over zijn band met Helmut Schmidt, die in die jaren bondskanselier van West-Duitsland was.