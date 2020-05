Twee surfers overleden bij Scheveningen, mogelijk nog drie anderen vermist

In Scheveningen zijn twee surfers om het leven gekomen, bevestigt een woordvoerder van de politie. Ze maakten deel uit van een groep surfers die eerder vanavond in de problemen kwam bij het Noordelijk Havenhoofd.

Drie mensen werden door de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij uit het water gehaald. Twee van hen werden gereanimeerd, maar konden niet meer worden gered.

Mogelijk worden er nog mensen vermist. Volgens de derde surfer maakten ze deel uit van een groep van zes. Naar die anderen wordt gezocht, met onder meer boten en een helikopter. Enkele surfers hebben zichzelf in veiligheid weten te brengen.

Volgens de Kustwacht verloopt de zoektocht moeizaam. "Het is een ruwe zee, ook voor de reddingsboten", zegt een woordvoerder. "De boten kunnen niet dicht bij het strand komen. Ook is er een grote schuimlaag, waardoor het lastig is om te zien of er personen in het water liggen. Daarom gaat de helikopter van de Kustwacht wat lager vliegen om het schuim weg te blazen en zicht te creëren."

Nog watersporters in het gebied

In het gebied zijn nog steeds watersporters actief. "We roepen hen op dit gebied zo snel mogelijk te verlaten", aldus de hulpdiensten.

Gisteren kwam in Zeeland al een kitesurfer om het leven. Bij Castricum kwam vandaag een surfer in problemen. De stevige wind trekt veel kitesurfers naar de kust.

Bekijk hier beelden van de reddingsactie: