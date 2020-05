Advies Britse regering: draag mondkapjes in ov en winkels

Vandaag lichtte de Britse regering in een stappenplan van ruim 50 pagina's toe wat premier Johnson gisteravond al aankondigde: hoe hij de Britten stap voor stap uit de corona-lockdown wil loodsen.

Mondkapjes

In de eerste fase, die woensdag begint, mogen Britten dus weer meer naar buiten, bijvoorbeeld om te sporten.

Bij die fase hoort ook een advies over gezichtsbedekking: op overdekte plekken waar afstand houden lastig is, zoals in het openbaar vervoer of in sommige winkels, zouden Britten hun neus en mond moeten bedekken. Volgens de Britse regering kan dat het risico op verspreiding van het coronavirus verminderen.

Premier Johnson benadrukte vandaag in het parlement dat medische gezichtsmaskers voorbehouden blijven aan zorgpersoneel. Britten kunnen bijvoorbeeld een handgemaakte stoffen, niet-medische variant dragen, staat in het plan van de regering. De gezichtsbedekking is overigens niet verplicht; het blijft bij een advies.

Eerder was de Britse regering overigens sceptisch over het gebruik van mondkapjes. Gezondheidsminister Hancock zei eind april dat het wetenschappelijk bewijs ervoor "zwak" is, in reactie op een advies van de Schotse overheid om mondmaskers te dragen bij het winkelen of in het openbaar vervoer.

Veiligheidseisen

Britten die niet thuis kunnen werken, worden aangemoedigd om vanaf woensdag weer naar hun werk te gaan. Wel moet die werkplek straks voldoen aan speciale covid-19-veiligheidseisen. Wat die precies inhouden, wordt later vandaag bekendgemaakt.

Vervolgstappen

De tweede fase van de Britse versoepeling begint niet eerder dan 1 juni en alleen als de verspreiding van het coronavirus dat toelaat. Dan mogen onder meer de scholen weer open.

Na 4 juli wordt bekeken of bijvoorbeeld kappers en schoonheidsspecialisten weer aan het werk mogen. Ook horecagelegenheden en bioscopen mogen dan misschien weer open.