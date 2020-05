Oplichter na negen jaar alsnog opgepakt in Utrecht

De politie heeft een oplichter opgepakt die negen jaar op de vlucht was. De 37-jarige man maakte zich tussen 2007 en 2011 schuldig aan tientallen gevallen van oplichting. Hij werd veroordeeld tot een jaar celstraf, maar hij verdween van de radar.

De politie bleef speuren naar de man, meldt RTV Utrecht. Uiteindelijk leidde dat naar een woning in de Utrechtse wijk Lombok. Het huis werd een tijd geobserveerd en aan de hand van een tien jaar oude foto werd de oplichter herkend.



De man vluchtte via een dakraam toen hij de agenten zag die hem wilden aanhouden. Hij verstopte zich naast een dakkapel, maar kon geen kant op en moest zich overgeven. Hij is direct in de cel gezet.