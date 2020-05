Een-na-oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld vraagt uitstel van betaling aan

De Colombiaanse luchtvaartmaatschappij Avianca heeft uitstel van betaling aangevraagd bij de rechtbank in New York. Het beursgenoteerde bedrijf zegt in een verklaring dat de omzet met 80 procent is gedaald en dat het acute liquiditeitsproblemen heeft door "de onvoorspelbare impact van de coronapandemie".

Avianca, opgericht in 1919, is na KLM de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld. Het is ook een van de grootste luchtvaartmaatschappijen van Zuid-Amerika, met 189 vliegtuigen en zo'n 21.000 werknemers. Avianca maakt deel uit van de Star Alliance, waarin het onder meer samenwerkt met United Airlines en Lufthansa.

Afgelopen zomer werd de Nederlander Anko van der Werff aangesteld als nieuwe directeur. Hij noemt de wereldwijde pandemie "de grootste crisis in het 100-jarig bestaan" van de luchtvaartmaatschappij.

Mogelijk valt het doek niet definitief voor Avianca. Het bedrijf wil reorganiseren en in afgeslankte vorm een doorstart maken. "We denken dat een reorganisatie onder de Chapter 11-faillissementsbescherming de beste manier is om de essentiële vliegverbindingen in Colombia en andere delen van Zuid-Amerika te waarborgen", aldus Van der Werff.

Opgeheven of doorverkocht

Avianca is niet de eerste luchtvaartmaatschappij die ernstig in de problemen komt door de coronacrisis. De Britse prijsvechter Flybe vroeg vorige maand faillissement aan. Ook Virgin Australia en Air Mauritius kunnen hun schulden niet meer betalen en worden de komende tijd opgeheven of doorverkocht aan investeerders.