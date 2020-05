Opnieuw even brand in Deurnese Peel, 'gebied nog steeds niet veilig'

Door de harde wind zijn gisteravond smeulende resten van de grote brand in natuurgebied de Deurnese Peel weer gaan branden. Het vuur is onder controle, maar de gemeente Deurne waarschuwt dat het gebied nog steeds niet veilig is. "Het smeult en rookt nog en er worden nog steeds hoge temperaturen gemeten", aldus de gemeente.

Door de brand van vorige maand werd ruim 800 hectare van het 1200 hectare grote natuurgebied verwoest. Staatsbosbeheer houdt in de gaten of er nieuwe brandhaarden ontstaan. Verder is de brandweer afhankelijk van oplettende burgers, omdat de brandweer zelf het gebied niet meer controleert.

"Je moet het vergelijken met een smeulende barbecue", zegt een woordvoerder van de brandweer. "Die is warm en als je blaast, dan krijg je vlammen. Die gaan vaak vanzelf uit, maar je moet kijken of er geen andere vegetatie ook in brand gaat."

De brandweer verwacht dat de smeulende resten nog weken of zelfs maanden in de grond blijven zitten, en dat de brand dus af en toe kan oplaaien. "Dat is ook afhankelijk van de weersomstandigheden. Vandaag is er een stevige wind, maar morgen zal dat afnemen en komt er minder zuurstof bij." Regen zal volgens de brandweer slechts een kleine beetje helpen. "Regen vertraagt zeker, maar deze bodem neemt heel slecht water op."

Op dronebeelden is de schade van de brand van vorige maand goed te zien: