Iris de Graaf wordt NOS-correspondent in Rusland

Iris de Graaf wordt de nieuwe correspondent voor de NOS in Rusland en de omringende regio. Ze volgt David Jan Godfroid op, die deze zomer terugkeert naar Belgrado als correspondent voor de Balkanlanden.

De Graaf (29) werkt sinds 2016 bij de NOS. Ze begon als redacteur bij NOS op 3 en later werd ze redacteur en presentator bij NOS Stories. Sinds 2017 combineert ze dat met werk voor de buitenlandredactie.

De Graaf heeft wortels en familie in Rusland en ze spreekt Russisch. Ook heeft ze een studie-achtergrond in de slavistiek en Ruslandkunde en ze was een tijd verbonden aan het Nederlands Instituut in Sint-Petersburg.

Regio vol contrasten

"Rusland en de omringende landen van de voormalige Sovjet-Unie zitten vol contrasten, tegenstrijdigheden en bijzondere verhalen: van de kleine, persoonlijke verhalen tot aan de grote maatschappelijke en geopolitieke thema's", zegt De Graaf. "Een correspondentschap in het grootste land ter wereld is spannend, en ik kijk ernaar uit me opnieuw voor langere tijd te vestigen in het land van mijn oma."

Hoofdredacteur Marcel Gelauff van NOS Nieuws: "Iris is een jong en bewezen talent. Met haar krijgt de NOS een nieuwe correspondent in Rusland met een creatieve, multimediale achtergrond."