Gijzeling vrouw beëindigd in Zutphen

De politie heeft in een woning in Zutphen een gegijzelde vrouw bevrijd. Daarbij zijn een 24-jarige man uit Rotterdam en een 25-jarige Pool aangehouden.

Omdat de verdachten vuurwapens bij zich zouden hebben, gingen agenten met getrokken wapens naar binnen. De Rotterdammer werd even verderop aangehouden, de Pool was nog in het huis. Er zijn twee vuurwapens aangetroffen.

De vrouw werd bevrijd en moest aan haar hoofd worden behandeld in een ambulance. Wie zij is, is niet bekendgemaakt.

Volgens buurtbewoners is de Pool de bewoner van het huis, schrijft De Gelderlander. Hij zou daar wonen met twee kinderen, zonder partner. Geen van de buurtbewoners zei hem goed te kennen.

De man werd geblinddoekt afgevoerd. Een zwarte auto in een straat aan de achterkant van de woning is door de politie weggesleept.