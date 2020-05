Voorschriften voor herstarten fabrieken India om nieuwe ramp te voorkomen

India komt met veiligheidsvoorschriften voor het herstarten van de chemische industrie. Het land wil daarmee een ramp voorkomen zoals het gaslek vorige week, waarbij 13 mensen omkwamen.

Het land is nog in lockdown tot 17 mei, maar de roep om de economie weer aan te zwengelen wordt steeds luider. Er zijn daarom wat versoepelingen. Zo zijn vorige week in een aantal deelstaten verschillende fabrieken weer opgestart. Maar het opstarten van fabrieken die 1,5 maand hebben stilgelegen kan een gevaar opleveren omdat er chemische stoffen liggen opgeslagen.

Eerste week testen

De autoriteit op het gebied van rampenmanagement (NDMA) waarschuwt dat "pijpleidingen restchemicaliën kunnen bevatten die een risico kunnen vormen. Hetzelfde geldt voor de opslagfaciliteiten met gevaarlijke chemicaliën en brandbare materialen."

De instantie raadt fabrieken daarom aan om de eerste week als een testfase te beschouwen en niet meteen de productie weer op te schroeven naar het oude niveau. De bedrijven moeten hun werknemers ook oproepen om afwijkende zaken zoals vreemde geluiden, geuren, lekken, rook en blootliggende snoeren en kabels te melden.

Volgens India-correspondent Aletta André zijn het geen keiharde maatregelen. "Het is niet zo dat als een bedrijf niet aan bepaalde voorwaarden voldoet, het dan niet open mag. Het is meer een waarschuwing."

Economie topprioriteit

"Het opstarten van de economie is nu een van de belangrijkste speerpunten van het land. Fabrieken en bedrijven mogen maar met een derde van de arbeiders aan de slag."

Ook in de politiek is de economie nu topprioriteit, zegt André. "Premier Modi praat met alle eerste ministers van alle deelstaten en de economie staat daar als eerste op de agenda." Er wordt onder meer gekeken of arbeidsmigranten in hun eigen deelstaten aan het werk gezet kunnen worden en niet terug hoeven naar de grote steden. "Ook omdat er op het platteland minder coronagevallen zijn dan in de steden."

Oorzaak gaslek onderzocht

De fabriek van LG Polymers, waar het gaslek ontstond, zou een dag later opengaan. Autoriteiten onderzoeken of het lek te maken heeft met het feit dat de fabriek 40 dagen dicht was en de opslag van een grote hoeveelheid chemicaliën. Zeker dertien mensen kwamen om het leven en honderden belandden in het ziekenhuis nadat ze in aanraking kwamen met het gas.

Omwonenden van de fabriek roepen nu op om de fabriek helemaal te sluiten. "Zij zijn bang voor hun veiligheid", zegt Aletta André.