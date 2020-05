Videoplatforms groeien hard, tegelijkertijd onzekerheid over producties

Maar wie wat verder vooruit kijkt kan een potentieel probleem zien aankomen: het gebrek aan nieuwe content. Kun je straks nog wel het volgende seizoen van je favoriete serie zien? Bijna alle producties liggen namelijk stil vanwege het coronavirus en de vraag is wanneer die alsnog verder kunnen.

Een lange lijst

Op Wikipedia is inmiddels een lange lijst te vinden van films en series waarvan is gemeld dat ze tijdelijk zijn stilgelegd. Denk aan Grace and Frankie bij Netflix en The Falcon and the Winter Soldier van Disney+.

Het is een wereldwijd probleem en het speelt bij grote en kleinere producties. In Nederland wordt er door producenten hard gewerkt aan een protocol, waardoor een filmcrew en cast weer aan de slag kunnen. Al zal het in de praktijk per productie verschillen of dit ook daadwerkelijk kan, bij een kleine set kan dit eerder dan bij een grote. De hoop is dat de afspraken halverwege deze maand rond zijn.